В Киеве в течение суток подтвердилось еще три сотни новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение прошлых суток, 9 февраля, в столице было подтверждено 297 новых случаев заболевания коронавирусом. В общем, за весь период пандемии, в Киеве было выявлено 130 864 случаев заражения коронавирусом.

Кличко сообщил, что за сутки в столице заболели 157 женщин, 123 мужчины и 13 детей.

Также в Киеве за сутки 15 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, а в целом за все время пандемии в столице было зафиксировано 2473 летальных случаев.

Кличко рассказал, что в течение суток с коронавирусом госпитализировали 53 пациентов.

Выздоровели от коронавируса за сутки 1295 киевлян, а в целом этот показатель составлял 82 684.

Также Кличко рассказал, какой район столицы стал лидером по числу новых случаев заболевания.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (66), Деснянском (54) и Днепровском (43) районах", - сообщил он.

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