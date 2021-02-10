В Киеве в течение суток подтвердилось еще три сотни новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, в течение прошлых суток, 9 февраля, в столице было подтверждено 297 новых случаев заболевания коронавирусом. В общем, за весь период пандемии, в Киеве было выявлено 130 864 случаев заражения коронавирусом.
Кличко сообщил, что за сутки в столице заболели 157 женщин, 123 мужчины и 13 детей.
Также в Киеве за сутки 15 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, а в целом за все время пандемии в столице было зафиксировано 2473 летальных случаев.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
90-летнего Чапкиса спасают врачи, звезда «Танців з зірками» в реанимации: «Тяжело дышать…»
Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."
Мусоровоз превратил маршрутку с украинцами в груду металла, кадры трагедии: "В результате погибли..."
В Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."
Кличко рассказал, что в течение суток с коронавирусом госпитализировали 53 пациентов.
Выздоровели от коронавируса за сутки 1295 киевлян, а в целом этот показатель составлял 82 684.
Также Кличко рассказал, какой район столицы стал лидером по числу новых случаев заболевания.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (66), Деснянском (54) и Днепровском (43) районах", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что в украинском правительстве решили вернуться к адаптивному карантину и разделению страны на зоны: красная, оранжевая, желтая и зеленая.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус кажется, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к