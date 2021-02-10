В Киеве пропала без вести 38-летняя женщина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают женщину, которая всего неделю назад родила мальчика. Также у киевлянки есть 12-летняя дочь.

"Внимание! Розыск! Исчезла: Попова Екатерина Викторовна. Возраст: 38 лет. Рост: 164 см. Телосложение: худощавое. Волосы: каштановые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была одета в черную куртку длиной до колен, серую шапку, светлый шарф, зеленые брюки и коричневые сапоги.

Она исчезла в понедельник, 8 февраля, в 13.30, в Киеве. В последний раз ее видели в Днепровском районе на улице Радужной.

"Дома ждут 12-летняя дочь и сын, которому всего неделя. Может нуждаться в медицинской помощи. Просим всю информацию сообщать по телефону: 380681275381 или 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве у ветерана боевых действий на Донбассе Николая Ярошенко пропал 22-летний сын. Известно, что ему на мобильный приходили угрозы. В социальных сетях на своих страницах он не появляется, телефон отключен. Вероятно, пропал в районе Голосеево (снимал квартиру на Демеевской).

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

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