В Киеве уволили кассиршу, отказавшую обслуживать покупателя на государственном языке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на kyiv.media.

Так, в украинской столице развернулся языковой скандал, который закончился увольнением для кассирши.

Киевлянка Анна Сокол рассказала, что одна из кассирш сети супермаркетов NOVUS отказалась обслуживать клиентов на украинском языке. Инцидент произошел 22 января, однако огласку этот случай начал приобретать только сейчас.

"У вас было 1,5 года подготовить персонал и научить общаться на украинском, если уже за 30 лет Независимости мама с папой не научили вашего кассира. Ответ кассира на просьбу обслуживать на украинском: "Началось, бл**ь". Это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинцев? Так у вас это не получится", – негодовала киевлянка.

Впоследствии киевлянка рассказала украинским журналистам о том, чем закончился скандал. В частности, с ней связалась управляющая магазина NOVUS и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили. Также со всем персоналом провели профилактическую беседу.

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