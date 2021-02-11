Водитель маршрутки избил пассажира за отказ оплатить проезд

Как передает Politeka.net, подробности и кадры инцидента показали в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"В Киеве в маршрутки 316 в у метро Левобережная один из мужчин отказался платить за проезд", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как водитель повалил мужчину на землю и ударил ногой, после чего вернулся в салон. Избитый мужчина поднялся, подбежал к маршрутке и начал колотить по дверям.

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Водитель вновь избил мужчину, но и после этого пассажир не сдался и продолжил бежать уже за уезжающей маршруткой с криками.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве из маршрутки выпала женщина. Это произошло в маршрутке №580 на остановке общественного транспорта "Алишера Навои", на бульваре Перова.

Очевидцы сообщили, что водитель не закрыл двери, и женщина выпала на ходу и получила травмы.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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