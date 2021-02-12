Под Киевом разыскивают пропавшего без вести подростка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в селе Гензеровка в Киевской области пропала несовершеннолетняя девушка.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Село Гензеровка, Яготинская ОТГ, Киевская область. Отделением полиции №2 Бориспольского районного управления полиции разыскивается несовершеннолетняя Марина Неплюева, 16 лет, которая 06.02.2021 оставила место жительства (Яготинский ОТГ, с. Гензеровка, ул. Школьная) и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.

Известно, что девушка выглядит на 16-17 лет, невысокого роста (157 см), полного телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плечей, лицо круглое, глаза карие.

Она была одета в шапку черного цвета, шарф-хомут красного цвета, фиолетовое пальто, темные джинсы и белые ботинки. Также у нее с собой был розовый рюкзак.

"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки звонить по телефону спецлинии полиции 102", - говорится в сообщении.

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