Горячей воды в больнице тоже нет

Под Киевом люди жалуются на отсутствие отопления в больнице - пациенты пребывают на стационаре в верхней одежде и шапках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на наблик "Ирпень+" в соцсети.

Так, пользовательница соцсети Галина Янышевская обратилась к мэру города Александру Маркушину с просьбой прокомментировать целесообразность освещения трех километров набережной Ирпени в то время, когда в поликлинике на Садовой, 38 практически отсутствует отопление.

"Предыдущую и текущую неделю я лично проходила лечение на дневном стационаре на 5-м этаже поликлиники. В палатах так холодно, что приходилось лежать под капельницей в шапке, укрываясь курткой и двумя пледами. Три часа в холоде из лечения превратилось в пытку", - написала женщина.

Она также рассказала, что горячей воды в больнице тоже нет, и мыть руки приходится в ледяной воде.

"А как медсестрам теми руками с артритом потом вены людям прокалывать?" - возмутилась киевлянка.

Она также сообщила, что уже звонила на горячую линию МОЗ, и там ей посоветовали обращаться в коммунальные службы.

"Так кто из руководителей коммунальных служб, господин Александр, принял решение, что показуху на набережной подсвечивать нужно, а больные и врачи в поликлинике претерпят?" - возмутилась жительница города.

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