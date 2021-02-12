Под Киевом люди жалуются на отсутствие отопления в больнице - пациенты пребывают на стационаре в верхней одежде и шапках
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на наблик "Ирпень+" в соцсети.
Так, пользовательница соцсети Галина Янышевская обратилась к мэру города Александру Маркушину с просьбой прокомментировать целесообразность освещения трех километров набережной Ирпени в то время, когда в поликлинике на Садовой, 38 практически отсутствует отопление.
"Предыдущую и текущую неделю я лично проходила лечение на дневном стационаре на 5-м этаже поликлиники. В палатах так холодно, что приходилось лежать под капельницей в шапке, укрываясь курткой и двумя пледами. Три часа в холоде из лечения превратилось в пытку", - написала женщина.
Она также рассказала, что горячей воды в больнице тоже нет, и мыть руки приходится в ледяной воде.
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"А как медсестрам теми руками с артритом потом вены людям прокалывать?" - возмутилась киевлянка.
Она также сообщила, что уже звонила на горячую линию МОЗ, и там ей посоветовали обращаться в коммунальные службы.
"Так кто из руководителей коммунальных служб, господин Александр, принял решение, что показуху на набережной подсвечивать нужно, а больные и врачи в поликлинике претерпят?" - возмутилась жительница города.
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