Динамика не идет на спад

В Киеве в течение суток подтвердилось еще три сотни новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, за прошедшие сутки, 11 февраля, в столице выявили 348 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным Кличко, с начала пандемии коронавирусом заразились 131 547 киевлян.

За сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 190 женщин, 140 мужчин и 18 детей.

Также известно, что в течение суток в Киеве 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Еще 54 пациентов госпитализировали с ковидом.

Выздороветь от коронавируса в течение суток удалось 1540 киевлянам, а всего 84 847 жителя столицы преодолели ковид.

Также Кличко рассказал о районах, которые стали "лидерами" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (74), Соломенском (69) и в Днепровском (67) районах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Ирпень, люди жалуются на отсутствие отопления в больнице - пациентыпребывают на стационаре в верхней одежде и шапках.

Напомним, "Врач не пустил в больницу": украинку два часа катали "скорой" по городу, они оказались для нее последними.

Как сообщала Politeka, китайский вирус кажется, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.