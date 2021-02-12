В Киеве в течение суток подтвердилось еще три сотни новых случаев коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Так, за прошедшие сутки, 11 февраля, в столице выявили 348 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным Кличко, с начала пандемии коронавирусом заразились 131 547 киевлян.
За сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 190 женщин, 140 мужчин и 18 детей.
Также известно, что в течение суток в Киеве 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
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Еще 54 пациентов госпитализировали с ковидом.
Выздороветь от коронавируса в течение суток удалось 1540 киевлянам, а всего 84 847 жителя столицы преодолели ковид.
Также Кличко рассказал о районах, которые стали "лидерами" по количеству новых случаев заражения.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (74), Соломенском (69) и в Днепровском (67) районах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Ирпень, люди жалуются на отсутствие отопления в больнице - пациентыпребывают на стационаре в верхней одежде и шапках.
Напомним, "Врач не пустил в больницу": украинку два часа катали "скорой" по городу, они оказались для нее последними.
Как сообщала Politeka, китайский вирус кажется, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.