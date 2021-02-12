В Киеве пропал без вести 13-летний ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают мальчика 2007 года рождения, который несколько дней назад ушел с места учебы и бесследно исчез.

"Внимание! Розыск! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве устанавливается местонахождение малолетнего Халимончука Андрея Викторовича, 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост мальчика - 165 см. Он худой, волосы русого цвета. Подросток был одет в серую куртку с капюшоном, джинсы, зеленые ботинки. При себе у него был серый рюкзак.

"Подросток 10.02.2021 года вышел с места обучения по адресу г. Киев, ул. Гмыри, 2-В, и по настоящее время место его пребывания неизвестно. В случае установления местонахождения малолетнего просим обратиться на линию 102 или 0445727102", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Марину Неплюеву, которая 6 февраля покинула место жительства и до сих пор ничего о ее месте пребывания неизвестно. Девушка выглядит на 16-17 лет, невысокого роста (157 см), полного телосложения.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "помогите найти маму...".

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