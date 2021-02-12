В Киеве за неделю минимум дважды эвакуировали на штрафплощадку машины, в салоне которых в это время находились дети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, за последнюю неделю произошло два неприятных случая, когда на штрафплощадки эвакуировали автомобили с детьми внутри.

На фоне этого в столице родителей призывают не оставлять малышей в машинах без присмотра.

"Оба авто имели 100 процентов тонировки стекла. Владельцы припарковали машины с грубым нарушением правил дорожного движения, а именно на пешеходных переходах", - рассказали в Департаменте.

Отмечается, что в обоих случаях инспекторы по парковке вызвали полицию и службу по делам детей и семьи. По данным фактам были открыты уголовные производства по статье 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Оба дела переданы в суд.

Как отметили в КГГА, в соответствии с порядком временного задержания транспортных средств и их хранения, инспектор по парковке делает соответствующие замеры расположения авто, фиксирует нарушения, осматривает машину извне и составляет акт о техническом состоянии.

"Открывать и проверять автомобиль внутри — превышение полномочий инспектора. Рассмотреть салон авто с расстояния при полной тонировке стекла невозможно", - говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры.

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