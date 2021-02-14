В Харьковской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие

Авария произошла около 5:30 между селами Коробочкино и Граково. Столкнулись грузовик Renault с полуприцепом, который двигался из города Изюма в сторону Чугуева, и "Газель", которая ехала во встречном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с Renault. Сразу после этого водитель "DAF", который двигался в попутном направлении с грузовиком Renault, допустил наезд на заднюю часть полуприцепа.

Выжить шансы были не у всех. По данным полиции, водитель автомобиля "Газель" 1974 года рождения от полученных травм погиб на месте. 39-летний водитель Renault был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, где вскоре умер. Выжил лишь один, так, водитель транспортного средства DAF не пострадал.

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На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

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