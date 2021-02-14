В Броварах Киевской области едва не умер новорожденный ребенок
"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", — поделилась врач медицины неотложных состояний Павлина Левчук.
Медики начали реанимационный процедуры. Им понадобилось 5 минут, чтобы вернуть к жизни маленького ребенка.
"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", - рассказала фельдшер.
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Женщину вместе с младенцем госпитализировали, поскольку новорожденный не мог самостоятельно дышать и есть. Спустя неделю в отделении интенсивной терапии его жизни ничего не угрожает.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.