В Броварах Киевской области едва не умер новорожденный ребенок

Крошечный мальчик появился на свет во время домашних родов, которые принимал сожитель женщины.

По словам врача, которая спасала ребенка, женщина позвонила в больницу спустя три минуты после родов.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", — поделилась врач медицины неотложных состояний Павлина Левчук.

Медики начали реанимационный процедуры. Им понадобилось 5 минут, чтобы вернуть к жизни маленького ребенка.

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", - рассказала фельдшер.

Женщину вместе с младенцем госпитализировали, поскольку новорожденный не мог самостоятельно дышать и есть. Спустя неделю в отделении интенсивной терапии его жизни ничего не угрожает.

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