В Голосеевском районе Киева произошло серьезное ДТП с самосвалом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в понедельник, 15 февраля, самосвал задел прицепом путепровод.
В результате ДТП образовалась пробка в сторону Байкового кладбища.
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"Видео с места. Серьезная авария в Киеве на улице Гринченко в сторону центра. Предварительно, самосвал с не полностью опущенным перекидным кузовом врезался в путепровод и повис на задней оси. На месте работает полиция и спасатели, движение затруднено. Надеемся, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Впоследствии появилась информация, что ликвидация последствий аварии продолжается уже третий час.
"Третий час продолжается ликвидация последствий стоякового ДТП в Киеве на улице Гринченко до Байкового кладбища. Некоторые читатели говорят, что надо просто его оттащить назад, и поедет как новенький", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, за последнюю неделю произошло два неприятных случая, когда на штрафплощадки эвакуировали автомобили с детьми внутри. На фоне этого в столице родителей призывают не оставлять малышей в машинах без присмотра.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП.
Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.