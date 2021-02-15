В Голосеевском районе Киева произошло серьезное ДТП с самосвалом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в понедельник, 15 февраля, самосвал задел прицепом путепровод.

В результате ДТП образовалась пробка в сторону Байкового кладбища.

"Видео с места. Серьезная авария в Киеве на улице Гринченко в сторону центра. Предварительно, самосвал с не полностью опущенным перекидным кузовом врезался в путепровод и повис на задней оси. На месте работает полиция и спасатели, движение затруднено. Надеемся, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация, что ликвидация последствий аварии продолжается уже третий час.

"Третий час продолжается ликвидация последствий стоякового ДТП в Киеве на улице Гринченко до Байкового кладбища. Некоторые читатели говорят, что надо просто его оттащить назад, и поедет как новенький", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, за последнюю неделю произошло два неприятных случая, когда на штрафплощадки эвакуировали автомобили с детьми внутри. На фоне этого в столице родителей призывают не оставлять малышей в машинах без присмотра.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП.

Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.