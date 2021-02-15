В Киеве пара решилась на необычный поступок в День Святого Валентина, приковавшись друг к другу цепью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, в День Всех Влюбленных, 14 февраля, Александр и Виктория решили проверить свои чувства и приковали к своим рукам цепь, с которой пара попытается прожить несколько месяцев. Данный процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Для реализации замысла пара приехала специально в Киев из Харькова. Прикованными друг к другу они будут пытаться прожить три месяца.

Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единения на Днепровской набережной. Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Кроме того, цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Влюбленные объяснили, что постоянно то сходятся, то расходятся, поэтому решили таким нестандартным способом проверить свои чувства и расставить все точки над "и".

В комментариях довольно скептически отреагировали на такой поступок влюбленных, предположив, что столь тесное "единение" может наоборот испортить отношения. Кроме того, паре придется прилагать немалые усилия, чтобы банально раздеться или сходить в туалет.

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