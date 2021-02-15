В Киеве в течение суток было зафиксировано более двух сотен новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение суток было подтверждено 211 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, по данным Кличко, в столице с начала пандемии, за 11 месяцев было подтверждено 132 160 случаев заболевания.

За прошедшие сутки, 14 февраля, коронавирусом заразились 124 женщины, 76 мужчин и 11 детей.

Мэр столицы сообщил, что в течение суток было подтверждено 7 летальных исходов от вируса, а всего их в столице зафиксировано 2521.

Также Кличко сообщил, что за сутки были госпитализированы 32 пациента.

В воскресенье, 14 февраля, стало известно, что еще 439 киевлян преодолели коронавирус, а в целом за все время пандемии от болезни вылечились 87 439 киевлян.

Также Кличко рассказал, какой район за прошедшие сутки выбился в "лидеры" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (52), Деснянском (45) и в Святошинском (44)", - говорится в сообщении.

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