Двое киевлян получили травмы в результате падения сосулек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Так, в двух районах Киева в воскресенье, 14 февраля, жители столицы получили травмы в результате падения сосулек.

Медики сообщают, что пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Так, первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменного участка головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Еще один инцидент произошел в Оболонском районе столицы. В результате падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

В Центре призвали киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными, когда они передвигаются под крышами домов. Людей призывают обходить участки, где есть нависание снега или сосулек.

Ранее сообщалось, что в течение суток было подтверждено 211 новых случаев коронавируса. В целом, по данным Кличко, в столице с начала пандемии, за 11 месяцев было подтверждено 132 160 случаев заболевания.

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