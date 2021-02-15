В Киеве сообщили о подозрении бывшему "заместителю министра информации" самопровозглашенной "ДНР"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, по данным украинской спецслужбы, пособник боевиков занимал "должность" в так называемом министерстве "ДНР" в течение 2014-2016 годов. Он призвал жителей региона поддерживать оккупационную власть "ДНР" и поддержать "интеграцию" временно оккупированных территорий Донбасса с Россией.
В СБУ рассказали, что впоследствии бывший "замминистра" вернулся на подконтрольную украинской власти территорию. При чем границу он пересек со стороны России и вне установленных пунктов пропуска.
Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Трогательное фото Ротару с мужем всплыло в сети, молодую певицу не узнать: "Кто бы мог подумать..."
Данилко не сдержал эмоций на шоу "Маска" после выступления Льва: "Разденусь догола и..."
Комаров из "Мир наизнанку" ошарашил кадрами из аэропорта во время пандемии: "Как вам такие перелеты?"
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
"Оперативники СБУ установили, что злоумышленник живет в Киеве, где работает политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур. Сейчас ему уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, безработных массово вывозят из Донбасса в РФ, оккупанты не оставили людям выбора.
Как сообщала Politeka, жителей "ЛНР" оставили без лекарств в разгар эпидемии, продают только избранным.
Также писала Politeka, что жители ОРДЛО сводят концы с концами, терпение людей на исходе.