В Киеве человек внезапно умер прямо на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице посреди улицы увидели человека без признаков жизни.

Очевидцы утверждают, что мужчина поскользнулся, упал и больше не пришел в сознание, скончавшись на месте.

Известно, что трагедия произошла на Дорогожичах. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

"Смертельное ЧП, труп в Киеве на Дорогожичах, остановка Елены Телиги. По словам свидетелей, мужчина поскользнулся, упал и больше не поднялся. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Информации о личности умершего, его возрасте и других подробностей смертельного чрезвычайного происшествия пока что нет.

Ранее сообщалось, что в двух районах Киева в воскресенье, 14 февраля, жители столицы получили травмы в результате падения сосулек. В частности, в Шевченковском районе столицы сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменного участка головы и закрытую черепно-мозговую травму. В Оболонском районе столицы в результате падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и, вероятно, вывих правого плеча.

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