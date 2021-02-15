В Киеве снегоуборочная машина застряла посреди дороги, из-за чего на улице образовалась пробка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как спецтехника для уборки снега застряла посреди дороги, из-за чего другие машины также не могут проехать по улице, и движение транспорта заблокировано.

"На Машиностроительной, 41, застряла "очищающая техника". Теперь вся улица намертво стоит в пробке и ждет, пока грузовик выберется", - говорится в сообщении.

"Иронично", "Нефиг с поднятыми ковшами ездить", "Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему", "Ирония какая-то", "Вместо того, чтобы всем стоять, могли бы помочь, скорее бы уехал", "А ехал бы с опущенным ковшом, не застрял бы", "Узкая улица, запаркованные авто - результат", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в столице посреди улицы увидели человека без признаков жизни. Очевидцы утверждают, что мужчина поскользнулся, упал и больше не пришел в сознание, скончавшись на месте. Известно, что трагедия произошла на Дорогожичах. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По словам свидетелей, возле остановки Елены Телиги мужчина поскользнулся, упал и больше не поднялся. Смерть наступила мгновенно.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

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Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.