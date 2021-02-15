В Киеве на железнодорожном вокзале закрыли пункт обогрева, который размещался неподалеку от вокзала "Южный"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет телеканала “Киев”.
Отмечается, что сначала о закрытии пункта обогрева сообщили киевляне в соцсетях.
Данный пункт работал круглосуточно - для него было отведено отдельное помещении под паркингом у вокзала. Там можно было согреться и выпить горячего чая.
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Как выяснили журналисты, в этом пункте выявили вспышку коронавируса, о чем рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.
"Там сейчас волонтеры обустраивают палатку на вокзале. И будут принимать всех желающих. Думаю, где-то к вечеру палатка должна заработать", - сообщил он.
Он также добавил, что этот пункт был волонтерским проектом. Люди попросили, чтобы им помогли организовать волонтерский пост, и тогда КГГА вместе с администрацией железнодорожного вокзала сделали это.
Представитель КГГА также рассказал, что в Киеве сейчас работает 33 пункта обогрева, из них 10 - в круглосуточном режиме. Они достаточно заполнены - на 70-80%.
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