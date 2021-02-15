В Киеве из детской больницы похитили оборудование стоимостью около 250 тысяч гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, в столице злоумышленник тайно проник в один из кабинетов медучреждения и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования. Стоимость похищенного составляет около 250 тысяч гривен. За содеянное фигурант может провести в тюрьме шесть лет.
Работники столичной детской больницы "Охматдет" сообщили правоохранителям о краже медоборудования, и полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Трогательное фото Ротару с мужем всплыло в сети, молодую певицу не узнать: "Кто бы мог подумать..."
Гашенко из "Дизель шоу" показал закулисье в окружении пышногрудых красавиц: "Кое-что свеженькое..."
"Распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им": детали трагедии с 16-летней харьковской лицеисткой
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
"Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого через несколько дней после совершения преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Также провели неотложный обыск в доме правонарушителя, где обнаружили похищенное устройство - датчик от сканера ультразвукового диагностирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. По указанному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.