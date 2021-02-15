В Киеве из детской больницы похитили оборудование стоимостью около 250 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в столице злоумышленник тайно проник в один из кабинетов медучреждения и похитил датчик от сканера ультразвукового диагностирования. Стоимость похищенного составляет около 250 тысяч гривен. За содеянное фигурант может провести в тюрьме шесть лет.

Работники столичной детской больницы "Охматдет" сообщили правоохранителям о краже медоборудования, и полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

"Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого через несколько дней после совершения преступления. Им оказался 28-летний уроженец Кировоградской области. Также провели неотложный обыск в доме правонарушителя, где обнаружили похищенное устройство - датчик от сканера ультразвукового диагностирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. По указанному факту начато уголовное производство по части третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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