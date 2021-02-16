Дело об отравлении двух лицеисток расследуют спецслужбы

В одном из престижных лицеев города Боярка, в Киевской области, две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из лицеисток скончалась, другая находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Киевской областной госадмининстрации.

Чрезвычайное происшествие произошло 16 февраля. Согласно сообщениям, две девочки 7 класса приняли неизвестное вещество. В результате чего произошла интоксикация организма, и одна девочка скончалась. Вторую удалось спасти, однако она находится в нестабильном состоянии средней тяжести. Трагедия всколыхнула всю Киевскую область.

В сообщении сказано, что глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин поручил специальным службам провести срочное расследование трагедии. Полиция и все причастные службы проводят следственные действия.

Также Володин выразил соболезнование родителям, подчеркнув, что дело будет расследовано в кратчайшие сроки.

Это не единственный случай отравления школьниц, в Вольнянске в Запорожской области в школе №3 несколько учениц 9-го класса забрали в больницу с отравлением.

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой средь бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщал, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара: спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".