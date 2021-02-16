Дело об отравлении двух лицеисток расследуют спецслужбы
В одном из престижных лицеев города Боярка, в Киевской области, две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из лицеисток скончалась, другая находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Киевской областной госадмининстрации.
Чрезвычайное происшествие произошло 16 февраля. Согласно сообщениям, две девочки 7 класса приняли неизвестное вещество. В результате чего произошла интоксикация организма, и одна девочка скончалась. Вторую удалось спасти, однако она находится в нестабильном состоянии средней тяжести. Трагедия всколыхнула всю Киевскую область.
В сообщении сказано, что глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин поручил специальным службам провести срочное расследование трагедии. Полиция и все причастные службы проводят следственные действия.
Также Володин выразил соболезнование родителям, подчеркнув, что дело будет расследовано в кратчайшие сроки.
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Это не единственный случай отравления школьниц, в Вольнянске в Запорожской области в школе №3 несколько учениц 9-го класса забрали в больницу с отравлением.
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