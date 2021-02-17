В Киеве двое пожилых людей заблудились на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным полицейских, благодаря неравнодушным гражданам патрульные вернули домой двух пожилых людей, которые заблудились. Вчера днем, 16 февраля, патрульные получили вызов на улицу Зодчих, где заявительница обнаружила растерянного пожилого мужчину. Женщина не смогла пройти мимо, особенно учитывая погоду. Она задала ему несколько вопросов, но тот не смог припомнить, откуда он и куда направляется.

Тогда киевлянка вызвала на место патрульных, которые смогли разговорить мужчину и выяснить его данные. Оказалось, что он живет неподалеку, поэтому патрульные отвели его домой. В это время на поиски 77-летнего мужчины уже как раз вышла и его жена.

Впоследствии столичные патрульные получили еще один подобный вызов: заявительница обнаружила на улице Семьи Сосниных пожилую женщину и завела ее в магазин греться и ждать полицию.

Киевлянка рассказала, что возле парковки она увидела женщину, которая барахталась в снегу и не могла выбраться. После того, как ей помогли, она упрямо хотела идти дальше. При этом она не могла припомнить, куда именно направляется, и откуда она.

Патрульные выяснили место жительства 81-летней женщины и доставили ее домой на служебном авто.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.