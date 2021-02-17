В Киеве в течение суток обнаружили еще более трех сотен новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, в течение минувших суток, 16 февраля, в украинской столице подтвердилось 366 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным Кличко, с начала пандемии коронавирусом заразились 132 834 кияна.
В частности, в течение суток в Киеве вирус подтвердился у 222 женщин, 127 мужчин и 17 детей.
Также Кличко сообщил, что за сутки 14 человек в Киеве умерли от осложнений, вызванных ковидом. В целом, по данным мэра столицы, эта цифра в Киеве составляет 2546.
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Также он рассказал, что 45 человек в течение суток госпитализированы с коронавирусом. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем медиков.
Преодолели коронавирус в Киеве в течение суток 1050 человек, а в целом - 89 427.
Также Кличко рассказал, в каком районе столицы выявлено больше всего случаев заражения.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (88), Деснянском (85) и в Днепровском (52)", - говорится в сообщении.
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