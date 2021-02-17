Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий, на фоне чего могут закрыть детсады и школы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Kyiv LIVE.

Так, на этой неделе в столице прогнозируют сильные морозы, из-за которых могут снова закрыть школы и садики.

"Для школ раньше существовал норматив, согласно которому при снижении температуры до -20°С дома остаются ученики начальных классов, а при -24°С – ученики 5-12 классов. Сейчас он отменен. Теперь при чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях учредители учебного заведения могут самостоятельно принимать решение о временной приостановке обучения учащихся", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину вернутся снегопады, а также сильные морозы, когда температура опускается ниже -20 градусов.

Таким прогнозом на среду, 17 февраля, поделились синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что по всей стране ожидаются низкие температуры и переменная облачность. В Киеве ночью температура опустится до -16...-18 градусов, а днем ожидается от -6 до -8 градусов. В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

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