В Киеве произошла смертельная авария на железнодорожном переезде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.

Трагедия произошла 17 февраля в четыре часа утра. В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде около платформы "Лесничество" на улице Бориспольской. На место происшествия выехали правоохранители и врачи.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2101, за рулем которого был 32-летний водитель, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и во время включенной звуковой сирены. В результате произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте, а водитель легковушки был задержан.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств столкновения транспортных средств", - сообщают в полиции.

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