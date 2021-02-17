В Киеве разгорелся скандал из-за водителя автобуса, который отказался брать пассажира на инвалидной коляске

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев media".

Так, киевляне в соцсети рассказали, что водитель автобуса №55, который курсирует по маршруту “пл. Дарницкая – ст. м. Дворец Спорта”, не впустил пассажира на инвалидной коляске, а средние двери, предназначенные для таких пассажиров заблокировал.

"Во время, когда на улице морозы, сугробы и КГГА просит пересесть на общественный транспорт... этот же транспорт прибегает к ужасным действиям", – рассказала очевидица инцидента.

По ее словам, в автобусе №55 были заблокированы двери для пассажиров на колясках, и когда на одной из остановок человек на коляске ждал автобус, водитель не стал открывать эту дверь.

"Несмотря на возгласы и возмущение всего автобуса (мы пытались открыть дверь), просто уехал и оставил колясочника мерзнуть дальше..." – отметила киевлянка, добавив, что двери были заблокированы дубинками.

Об инциденте неравнодушные киевляне сообщили в "Киевпастранс". В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что руководство срочно отреагировало на неприятный инцидент, который произошел на автобусном маршруте №55. В отношении водителя готовится приказ о его увольнении.

"Случай, когда водитель не открыл среднюю дверь для пассажира в инвалидной коляске, получил суровую реакцию со стороны руководства предприятия. К водителю применили строгое дисциплинарное взыскание. Хотим отметить: на все аналогичные случаи КП "Киевпастранс" реагирует решительно. Никаких приказов о препятствовании перевозкой маломобильных пассажиров на предприятии не издавалось", - отметили в пресс-службе.

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