У школьницы, умершей от отравления таблетками, были проблемы с родителями, и она и раньше уже думала о самоубийстве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет КИЕВ.NEWSROOM.
Так, журналисты приехали в школу в Боярке Киевской области и пообщались с учениками.
В Академическом лицее "Гармония" сейчас продолжаются следственные действия и в помещение школы посторонних не впускают. Следственно-оперативная группа работает с учительским составом и психологами.
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Не на камеру старшеклассники рассказывают, что трагедия произошла вчера, 16 февраля, после обеда, примерно на 4-5 уроке. Девочек нашли в уборной на третьем этаже. 12-летняя семиклассница, которая сейчас находится в больнице, уже пообщалась с правоохранителями и рассказала, что такой челендж она якобы переняла в TikTok.
Впрочем, старшеклассники рассказали журналистке, что такого тренда в соцсетях сейчас нет. Он был в прошлом году, и тогда речь шла о другом препарате. И даже тогда соответствующие видео быстро были удалены.
Ученики предполагают, что употребление таких препаратов может быть связано с проблемами в семье. Одна из девушек, по словам ее знакомой, ранее уже хотела наложить на себя руки, а другая присоединилась "просто за компанию".
Родители школьников на камеру говорят, что семья девочки, которая умерла – неблагополучная, а TikTok-челендж - это выдумка.
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Портал Politeka сообщал, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара, спасатели пытались сделать все возможное.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".