У школьницы, умершей от отравления таблетками, были проблемы с родителями, и она и раньше уже думала о самоубийстве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет КИЕВ.NEWSROOM.

Так, журналисты приехали в школу в Боярке Киевской области и пообщались с учениками.

В Академическом лицее "Гармония" сейчас продолжаются следственные действия и в помещение школы посторонних не впускают. Следственно-оперативная группа работает с учительским составом и психологами.

Не на камеру старшеклассники рассказывают, что трагедия произошла вчера, 16 февраля, после обеда, примерно на 4-5 уроке. Девочек нашли в уборной на третьем этаже. 12-летняя семиклассница, которая сейчас находится в больнице, уже пообщалась с правоохранителями и рассказала, что такой челендж она якобы переняла в TikTok.

Впрочем, старшеклассники рассказали журналистке, что такого тренда в соцсетях сейчас нет. Он был в прошлом году, и тогда речь шла о другом препарате. И даже тогда соответствующие видео быстро были удалены.

Ученики предполагают, что употребление таких препаратов может быть связано с проблемами в семье. Одна из девушек, по словам ее знакомой, ранее уже хотела наложить на себя руки, а другая присоединилась "просто за компанию".

Родители школьников на камеру говорят, что семья девочки, которая умерла – неблагополучная, а TikTok-челендж - это выдумка.

Напомнить, пятерых школьниц срочно увезли на скорой средь бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщал, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара, спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".