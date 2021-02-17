В Киеве возле здания Минобороны нашли труп человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на OBOZREVATEL.
Так, в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), рядом с Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ, нашли мертвого мужчину.
Столичные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что труп человека заметил случайный прохожий. Тело лежало на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства.
На шее мужчины была петля, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.
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Погибшему на вид около 45-50 лет, мужчина среднего телосложения, рост около 180 см. Он был одет в коричневую куртку и черные брюки, а рядом с телом лежали два рюкзака и сумка.
В Шевченковском райуправлении полиции Киева, которое занимается расследованием, журналистам рассказали, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Пока что личность погибшего не установлена.
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