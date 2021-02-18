В Киеве мужчина сходил в туалет в подъезде, а затем ограбил одну из квартир, пока ее жильцы спали

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в одной из многоэтажек на Чавдаре ночью один из жителей дома услышал шум на лестничной клетке и пошел проверять, что там случилось.

Когда мужчина вышел, он увидел на лестнице кучу экскрементов.

Еще через секунду мужчина услышал уже другой шум и увидел, как из квартиры соседей выходит очень странный человек. Он сказал, что якобы убирает в подъезде.

Заявитель снял на видео подозрительного "уборщика" и позвонил в полицию.

За видео патрульные довольно легко разыскали мужчину и разбудили владельцев квартиры.

Как оказалось, незваный гость "обчистил" киевлян, пока те спали. Он украл банковские карты и ключи от квартиры, которые позже нашли у задержанного.

Как неизвестный "чистильщик" попал в квартиру - установит следствие.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали серийного грабителя, который отбирал мобильные телефоны у малолетних. Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений, он находится под стражей и может получить до шести лет тюрьмы.

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