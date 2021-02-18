В Киеве человек умер прямо на остановке общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua.

Так, в сети сообщают, что на остановке возле метро внезапно умер мужчина. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. О причинах смерти человека и о личности и возрасте погибшего пока что информации нет.

"Киев. Метро "Лукьяновка", смерть мужчины, работает полиция. Умер на остановке трамвая. Цените жизнь...."- говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном фото, смерть человека наступила прямо на остановке. Тело мужчины накрыли черной клеенкой, а место трагедии оградили лентой.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева (на границе с Соломенским), вблизи с Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ, нашли мертвого мужчину. Труп человека заметил случайный прохожий. Тело лежало на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода, примерно в 100-150 метрах от здания оборонного ведомства. На шее мужчины была петля, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Напомним о отравление школьниц в лицее под Киевом, медики сделали все возможное: подробности трагедии.

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