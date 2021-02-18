В Киеве в течение суток еще более полутысячи человек заразились коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, за прошедшие сутки, 17 февраля, в Киеве подтвердилось 513 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, по информации Кличко, с начала пандемии коронавирусом заразились 133 347 киевлян.
За сутки вирус подтвердился у 277 женщин, 220 мужчин и 16 детей.
Также Кличко сообщил об 11 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных вирусом, умерли 2557 жителя столицы.
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Мэр столицы рассказал, что 17 февраля 78 киевлян госпитализировали с ковидом.
Также известно, что за сутки 713 жителей столицы преодолели коронавирус, а в целом этот показатель составляет 90 140 человек.
Также Кличко назвал три района столицы, где было зафиксировано больше всего новых случаев заражения.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82)", - говорится в сообщении.
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