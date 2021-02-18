В Киеве в течение суток еще более полутысячи человек заразились коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, за прошедшие сутки, 17 февраля, в Киеве подтвердилось 513 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, по информации Кличко, с начала пандемии коронавирусом заразились 133 347 киевлян.

За сутки вирус подтвердился у 277 женщин, 220 мужчин и 16 детей.

Также Кличко сообщил об 11 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных вирусом, умерли 2557 жителя столицы.

Мэр столицы рассказал, что 17 февраля 78 киевлян госпитализировали с ковидом.

Также известно, что за сутки 713 жителей столицы преодолели коронавирус, а в целом этот показатель составляет 90 140 человек.

Также Кличко назвал три района столицы, где было зафиксировано больше всего новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения, то есть наша страна вернется к модели адаптивного карантина.

Напомним, в Украине введут новый карантин, срочная заявление шныряли: "Будет запрещено...".

Как сообщала Politeka, Шмыгаль раскрыл, где введут "красную" зону при адаптивном карантине: "если за семь дней..."

Также Politeka писала, что в Украине хотят ввести новый карантин, срочное заявление Шмыгаля: "будет состоять из..."