В Киеве компания подростков избила двух мужчин, в результате чего один из них оказался в реанимации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Отмечается, что инцидент произошел еще неделю назад, 11 февраля. На станции метро "Университет" подростки-борцы устроили драку с двумя парнями, которые служат в силовой структуре, будучи в старших офицерских званиях. На момент конфликта силовики были в гражданской одежде.

"Подростки, которые занимаются боевыми видами спорта, в количестве семи человек (один из них тренер), напали на двух сотрудников, в результате чего один из них был сильно избит и попал с тяжелыми травмами в реанимацию. Его забирали с платформы метро с проломанным черепопом, переломом переносицы, огромными гематомами и рваными ранами на лице. Состояние парня сейчас очень тяжелое", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео, на котором можно заметить, как подростки забегают в метрополитен и перепрыгивают через турникеты.

Момент драки также попал на камеру.

Позже ситуацию прокомментировали и в спортивном клубе, в котором занимаются подростки.

"11.02.2021 молодые спортсмены возвращались домой с тренировки. На станции метро, когда ребята спускались по эскалатору, одному из них начали угрожать пьяные сотрудники Службы безопасности Украины. До окончания спуска они начали выполнять угрозы, ограничив возможность парня сбежать. В таких условиях другие вынуждены были вступиться за него, в результате чего один из нападавших оказался в больнице с переломом носа. Когда в ситуацию наконец вмешались сотрудники полиции, работники СБУ начали кричать на них и рассказывать о своих широких полномочиях и, «якобы» высоких должностях. Их заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя. На данный момент руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей, с целью скрыть пребывание в состоянии алкогольного опьянения своих подчиненных и их преступные действия. Их цель – сделать виновными молодых спортсменов", - говорится в сообщении клуба JC Ippon Kiev.

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