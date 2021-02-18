В Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Главред".

Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.

Девушка, не подбирая выражений, рассказала о том, что ненавидит государственный язык.

"Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать... Меня очень раздражает этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от**битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не **ет", - сказала школьница.

После этого девочка опубликовала еще несколько роликов, где заявила, что "ничего не должна ни Украине, ни языку", однако большинство из этих роликов она быстро удалила.

Видео вызвало большой резонанс среди украинцев. Сама же девушка продолжает жаловаться на негативные комментарии, которые получает после своих слов, и утверждает, что это якобы неадекватная критика.

Сейчас личные данные школьницы-блогера и ее родителей уже были опубликованы на сайте "Миротворец". Девушку обвиняют в "сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины".

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.