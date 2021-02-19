В Киеве из-за сложных погодных условий образовались пробки на дорогах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные УНН

Так, утром в пятницу, 19 февраля, на нескольких мостах и улицах столицы образовались пробки. В частности, затруднено движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро. Образовались пробки в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Нижний Вал.

Также отмечается, что пробки на улице Вячеслава Черновола, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянская, Прорезная, Короленковская, на Владимирском спуске, улицах Михаила Бойчука, Голосеевской и на Голосеевском проспекте. На левом берегу затруднение движения заметно в сторону правого берега по проспектам Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на Броварском проспекте. Пробки образовались на проспекте Освободителей, улицах Миропольской и Братиславской на подъезде к Броварскому проспекту, а также на проспекте Юрия Гагарина, улицах Михаила Драгоманова и Анны Ахматовой.