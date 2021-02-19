В Киеве водителя авто решили "наказать" за неправильную парковку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой dtp.kiev.ua.

Так, в Сети появилось видео, на котором показали машину, забросанную шинами, мусором и экскрементами.

В сообщении отмечается, что киевлянка уже не впервые отличается таким "стилем" парковки, из-за чего люди даже вызвали полицию.

"Комбо: наказали мусором, шиной и экскрементами. Владелица автомобиля - девушка, ей уже не однократно вызывали полицию за "такую парковку", видимо, у людей терпение лопнуло", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что такое "наказание" зафиксировали на улице Драгоманова, 18.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 19 февраля, Киев парализовало пробками. Так, на нескольких мостах и улицах столицы образовались пробки. В частности, затруднено движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро. Образовались пробки в направлении правого берега. На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Нижний Вал.

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