На Сумщине разыскивают пропавшего без вести мальчика
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Отмечается, что ребенок может находиться в Киеве.
Так, 14-летний подросток ушел из дома в городе Тростянец Сумской области и так и не вернулся. Его нет дома с ночи 17 февраля.
"Внимание! Розыск! Ночью 17.02.2021 ушел из дома (город Тростянец) и до сих пор не вернулся Сулига Артем. Есть информация, что в этот же день подросток сел в фуру и попросился подвезти его в Киев. По последним данным - видели в районе столичного вокзала", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мальчику 14 лет, рост - 155 см, волосы светлые, большие передние верхние зубы.
Он был одет в темно-синюю куртку с белыми полосками возле рукавов, темно-синие ботинки, синие джинсы, шапку черного цвета с красным. Также известно, что у мальчика с собой был рюкзак.
"При наличии информации о текущем месте Артема просят звонить по телефону 102 или 0687770112", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице разыскивают мальчика 2007 года рождения, который несколько дней назад ушел с места учебы и бесследно исчез.
Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.
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