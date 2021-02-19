В Киеве разыскали мужчину, устроившего драку на дороге, в результате чего его оппонент погиб

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что мужчину уже задержали на левом берегу.

Так, по Киеву была введена операция по розыску и задержанию автомобиля и водителя Hyundai Sonata на номерах KA0698CO. Известно, что машина серого цвета.

"Особа неславянской внешности возле театра Ивана Франко осуществила удар мужчины. Увы, удар оказался смертельным. Врачи скорой помочь не смогли. Сам же "боец" с места скрылся.

Как увидите - срочно звоните 102", - говорится в сообщении.

Также в сети было опубликовано видео драки, которая закончилась трагедией.

"Появилось видео смертельной драки. Похоже, что не поделили кто кого будет пропускать на пешеходном переходе и пошло-поехало..." - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что человек идет по дороге, а потом подходит к авто и что-то говорит водителю, и тот быстро вышел из машины и нанес мужчине два удара. Мужчина упал на брусчатку и ударился головой. Водитель быстро вернулся в салон авто и уехал. Когда товарищ мужчины подбежал к нему и пытался поднять с земли, под головой у погибшего была лужа крови.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.