В Киеве потолок, который обвалился в подземном переходе на Майдане еще месяц назад, до сих пор находится в аварийном состоянии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.
Так, по данным журналистов, территория огорожена барьером, а потолок даже не потрудились закрыть хотя бы декоративным заслоном. Поэтому прохожие могут наблюдать ржавчину, которую видно на разрушенном потолке.
"Но в "Киевавтодоре" нам заявили, что обвал потолка давно отремонтирован, а сейчас происходит ремонт устаревших конструкций, который планируют завершить к началу марта", - говорится в сообщении.
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Впрочем, судя по видео, ремонта потолка здесь явно не было.
Как известно, в конце января в В Киеве произошло ЧП - в подземном переходе на Майдане обвалилась крыша. Порырычиной обрушения крыши стал старый бетон, который уже начал сыпаться. В результате инцидента никто не пострадал. По словам ремонтников, в этом году должен состояться капитальный ремонт перехода.
"В Киеве на Майдане Независимости час назад "устала" и обвалилась крыша в подземном переходе. Прибывшие на место ремонтники рассказали нашему журналисту, что предварительная причина обвала - старый бетон, который начал сыпаться", - говорилось в сообщении.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.