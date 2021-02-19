В Киеве произошел несчастный случай с участием трамвая

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным правоохранителей, в Киеве сегодня, 19 февраля, произошел несчастный случай на улице Гната Хоткевича.

"Поступил вызов о несчастном случае на трамвайных путях. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Все подробности инцидента выясняют следователи", - отметили в пресс-службе.

Впоследствии в соцсети также появилась информация, что инцидент произошел возле станции метро "Черниговская". По предварительным данным, трамвай, который следовал по маршруту №29 сбил человека на наземном пешеходном переходе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Все подробности сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что по Киеву была введена операция по розыску и задержанию автомобиля и водителя Hyundai Sonata на номерах KA0698CO. Известно, что машина серого цвета. Особа неславянской внешности возле театра Ивана Франко осуществила удар мужчины. Увы, удар оказался смертельным. Врачи скорой помочь не смогли. Сам же "боец" с места скрылся, но впоследствии правоохранители задержали его на левом берегу столицы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.