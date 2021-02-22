Под Киевом произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, стоявшая на остановке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в селе Святопетровское Киевской области водитель вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину. При этом отмечается, что водитель был трезв, а ДТП совершил, потому что перепутал педаль газа с тормозом.

Также в Сети появилось видео с места происшествия.

"Довольно нелепое ДТП с пострадавшими случилось сегодня днем на Киевщине, село Святопетровское. Трезвый водитель Nissan перепутал педали тормоз и газ, вылетел на остановку и сбил женщину. Пострадавшую с переломом ноги госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который ударил пешехода на дороге, в результате чего тот скончался на месте. Так, столичная полиция задержала гражданина Азербайджана 1992 года рождения, который нанес смертельный удар пешеходу на Городецкого. 28-летнего азербайджанца удалось "взять" на перекрестке Братиславской и Стальского. Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.