В Киеве неизвестный мужчина спрыгнул с моста, его тело спасатели достали из Днепра
Об этом появилась информация на официальном сайте ГСЧС.
Трагический случай произошел в столице Украины, городе Киеве, 21 февраля, в воскресенье. На глазах у водителей какой-то мужчина прыгнул с Северного моста. Сердобольные граждане сообщили об этом по телефону в службу спасения, отметив, что неизвестный вылез на ограждение переправы.
В 10:49 поступил соответствующий звонок, зафиксированный оператором линии. Немедленно было направлено на место происшествие водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.
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Как стало известно, спасателям пришлось обследовать около 3 000 метров береговой линии для нахождения утонувшего. Его отыскали недалеко от Труханова острова, приблизительно на расстоянии 80 метров от берега на поверхности воды. Водолазные работы велись несколько часов.
К сожалению, к этому времени человек уже был мертв. Ведь зимняя холодная вода почти не оставляет шансы на счастливый исход.
С помощью специального водолазно-спасательного оборудования тело утонувшего мужчины доставили к берегу. Теперь установлением личности неизвестного будут заниматься правоохранительные органы.
Прямо сейчас ведутся следственно-оперативные действия для выяснения всех подробностей этого дела.
На данный момент причины поступка утонувшего неизвестны. Возможно, что в скором времени полиция установит все обстоятельства трагического случая.
Напомним, на Харьковщине спасатели спасли мужчину едва не упавшего с балкона.
Как сообщала Politeka, на Львовщине спасатели не успели спасти людей.
Также Politeka писала, в Одесской области при пожаре погиб человек.