Такое совершают от отчаяния

В Киеве неизвестный мужчина спрыгнул с моста, его тело спасатели достали из Днепра

Об этом появилась информация на официальном сайте ГСЧС.

Трагический случай произошел в столице Украины, городе Киеве, 21 февраля, в воскресенье. На глазах у водителей какой-то мужчина прыгнул с Северного моста. Сердобольные граждане сообщили об этом по телефону в службу спасения, отметив, что неизвестный вылез на ограждение переправы.

В 10:49 поступил соответствующий звонок, зафиксированный оператором линии. Немедленно было направлено на место происшествие водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как стало известно, спасателям пришлось обследовать около 3 000 метров береговой линии для нахождения утонувшего. Его отыскали недалеко от Труханова острова, приблизительно на расстоянии 80 метров от берега на поверхности воды. Водолазные работы велись несколько часов.

К сожалению, к этому времени человек уже был мертв. Ведь зимняя холодная вода почти не оставляет шансы на счастливый исход.

С помощью специального водолазно-спасательного оборудования тело утонувшего мужчины доставили к берегу. Теперь установлением личности неизвестного будут заниматься правоохранительные органы.

Прямо сейчас ведутся следственно-оперативные действия для выяснения всех подробностей этого дела.

На данный момент причины поступка утонувшего неизвестны. Возможно, что в скором времени полиция установит все обстоятельства трагического случая.

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Как сообщала Politeka, на Львовщине спасатели не успели спасти людей.

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