Дочь пешехода, который погиб на дороге в Киеве в результате конфликта с водителем, узнала о смерти отца из новостей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Сейчас известно, что гражданину Азербайджана, который в центре украинской столицы из-за конфликта на дороге до смерти избил пешехода, избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Как известно, от удара водителя в самом центре Киева, неподалеку от театра Ивана Франко, погиб 52-летний житель столицы Владислав Корниенко. На суде, где иностранцу избирали меру пресечения, присутствовала и дочь погибшего по имени Полина. О том, что произошло с ее отцом, девушка узнала случайно – из новостей, увидев видео с места трагедии.

Отмечается, что подозреваемый азербайджанец живет в столице около года. У него есть временный вид на жительство, потому что он женат на украинке.

Гражданин Азербайджана работает в украинской столице таксистом. По его словам, во время конфликта, который закончился трагедией, он перевозил пассажира. Мужчина якобы затормозил перед "зеброй", пропуская пешеходов. Прохожему что-то не понравилось, и тот начал ругаться. В ответ на это азербайджанец вышел из машины и ударил пешехода. А уехал с места, мол, потому что был в состоянии аффекта.

Адвокат просил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, однако суд решил, что следующие два месяца Азизли проведет под стражей. Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.