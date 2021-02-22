В Киеве в ДТП пострадали два пешехода

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.

По данным правоохранителей, авария с пострадавшими пешеходами произошла в результате того, что водитель авто пытался скрыться от полицейской машины.

ДТП произошло на перекрестке двух улиц. Водитель врезался в другое авто, а затем наехал на пешеходов.

"Предлагаем посмотреть видео ДТП с пострадавшими, которое произошло вчера на перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской. Водитель Mercedes не выполнил требование патрульных об остановке и начал убегать на проспекте Валерия Лобановского. Мужчина не справился с управлением, совершил наезд на автомобиль Hyundai. После чего продолжил неуправляемое движение в светофорный объект, а в конце наехал на двух пешеходов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который ударил пешехода на дороге, в результате чего тот скончался на месте. Так, столичная полиция задержала гражданина Азербайджана 1992 года рождения, который нанес смертельный удар пешеходу на Городецкого. 28-летнего азербайджанца удалось "взять" на перекрестке Братиславской и Стальского.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.