В Киеве зафиксировали на видео еще одну попытку самоубийства
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице сняли на видео, как мужчина вылез на балкон, угрожая прыгнуть вниз с 5-го этажа.
Известно, что ЧП произошло на Виноградаре.
"ЧП в Киеве на Виноградаре. Прямо сейчас мужчина угрожает выпрыгнуть из окна 5 этажа. На месте полиция", - говорится в сообщении.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
Пока что нет информации от полиции, чем закончился инцидент. Также ничего не известно об особе, пытающемся совершить самоубийство, а также о причинах такого шага.
На опубликованных с места происшествия кадрах можно увидеть, что человек в шапке и в верхней одежде перелез через балкон на 5-м этаже. Парень смотрит вниз - очевидно, планируя прыгнуть. В это время под балконом стоит сотрудник полиции и пытается убедить человека не прыгать.
Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.
Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.
Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.