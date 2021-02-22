В Киеве зафиксировали на видео еще одну попытку самоубийства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице сняли на видео, как мужчина вылез на балкон, угрожая прыгнуть вниз с 5-го этажа.

Известно, что ЧП произошло на Виноградаре.

"ЧП в Киеве на Виноградаре. Прямо сейчас мужчина угрожает выпрыгнуть из окна 5 этажа. На месте полиция", - говорится в сообщении.

Пока что нет информации от полиции, чем закончился инцидент. Также ничего не известно об особе, пытающемся совершить самоубийство, а также о причинах такого шага.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно увидеть, что человек в шапке и в верхней одежде перелез через балкон на 5-м этаже. Парень смотрит вниз - очевидно, планируя прыгнуть. В это время под балконом стоит сотрудник полиции и пытается убедить человека не прыгать.

Ранее сообщалось, что киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении. Женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Ватутина выпал ребенок.

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.