В Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие на воде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице на Гидропарке мальчики в возрасте около 10 лет бегали по льду, в результате чего один из них провалился в ледяную воду.

По данным столичных источников, при этом прохожие никак не реагировали на опасный инцидент и не спешили на помощь.

"Все вокруг просто смотрели. Его друг побежал метров за 300 до спортивной площадки, там нашелся доброволец (один), который помог вытащить парня. На месте полиция, ГСЧС и скорая. Не рискуйте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о еще одной трагедии на воде в Киеве. Так, 21 февраля на глазах у водителей некий мужчина прыгнул с Северного моста. Сердобольные граждане сообщили об этом по телефону в службу спасения, отметив, что неизвестный вылез на ограждение переправы.

В 10:49 поступил соответствующий звонок, зафиксированный оператором линии. Немедленно было направлено на место происшествия водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасателям пришлось обследовать около 3 000 метров береговой линии для нахождения утонувшего.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.