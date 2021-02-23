В одной из школ на Киевщине произошел вопиющий инцидент

Как передает Poiteka.net, о случае на уроке физкультуры в учебном заведении Ирпиня рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В сети появилось видео, на котором видно, как двое старшеклассников за руки раскатали пятиклассника, случайно уронили и мальчик ударился головой о пол. Все это происходило в присутствии учителя.

На кадрах видно, что когда дети заходят в помещение, учитель якобы дает им команду.

К счастью, сильных повреждений ребенок не получил.

Учитель свою вину отрицает, но в школе начали служебное расследование. На данный момент педагог находится на больничном.

Опубликованные кадры вызвали резонанс в сети.



"Бедный малыш! Это ужас!", "На глазах у учителя?? Что???", "Почему учитель физкультуры на больничном? Не он получил травму, а ученик", "Удивляет реакция родителей других учеников. А если бы ваших детей так калечили, то как бы вы восприняли ситуацию?", "У ребёнка после такого удара 100% есть сотрясение мозга, а это чревато кровоизлиянием и даже смертью!! Я врач и знаю, о чём говорю! Ненормальный учитель! Не умеет вовремя остановить учеников, так пусть идёт дворы подметает!", - писали недовольные украинцы.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.











