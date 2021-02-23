В Киеве вспыхнул масштабный пожар, который за короткое время охватил многоэтажный дом

Видео с места происшествие появилось в Телеграмм-канале «Киев-оперативный». На кадрах видно, что пылает крыша дома. Огонь настолько большой, что может перейти на соседние дома.

Сообщается, что на месте происшествия уже работают пожарные, которые пытаются потушить огонь. На видео видно, что на месте работают сразу несколько пожарных машин. При этом огонь продолжает разгораться.

Отмечается, что пожар произошел на ДВРЗ – жилом массиве в восточной части города, который граничит с массивом Старая Дарница.

Добавим, что в комментариях к публикации местные жители пишут, что в этом доме нет жилых помещений. Это был заброшенный дом, в котором время от времени ночевали люди без определенного места жительства. Впрочем, не все согласились с этими доводами.

«Здание не похоже на старое. Нужно пересматривать строительные нормы и запрещать неогнеупорные материалы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 22 февраля в Киеве произошел пожар в общежитии, в результате которого 50 человек были эвакуированы. Для тушения пожара были задействованы 6 единиц пожарной техники.

Напомним, что ЧП на украинском химическом заводе: все вокруг затянуло дымом, кадры с места.

Как сообщала Politeka, поезд сошел с рельсов и загорелся, ближайшие районы экстренно эвакуируют: первые кадры трагедии.

Также Politeka писала, что огонь охватил дом с многодетней семьей на Винниччине, кадры: "В дыму нашли...".