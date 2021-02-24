В Киеве пассажир такси угрожал водителю ножом и ограбил его

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, на улице Электриков мужчина во время поездки в такси под угрозой ножа завладел денежными средствами. Прибыв на место, правоохранители провели первоочередные следственные действия, осмотрели авто и опросили заявителя, который сообщил, что подвозил пассажира с Броварского проспекта до улицы Электриков.

"Когда машина остановилась по назначению, нарушитель приставил к горлу водителя нож и начал требовать деньги. Потерпевший открыл барсетку, откуда фигурант забрал 1300 гривен и 600 долларов США. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Киевской области, которому недавно следователи Шевченковского управления полиции объявляли о подозрении за распространение наркотических средств. По месту жительства фигуранта мы провели неотложный обыск, во время которого изъяли предполагаемое орудие совершения преступления, деньги и наркотические средства", - рассказали в полиции.

Отмечается, что фигуранту уже сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

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