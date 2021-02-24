В Киеве от падения снежной глыбы было повреждено авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев без цензуры".

Отмечается, что снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Палац Украина".

"Возле станции метро "Палац Украина" снежная глыба упала на авто и разбила заднее стекло. Водитель припарковал машину на пешеходной зоне, еще и за ограничительной лентой", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном фото, машина стояла возле кафе "Нокс" на тротуаре. При этом территория под зданием была огорожена лентой, однако это помешало водителю оставить там авто. О владельце поврежденного авто и сумме ущерба, нанесенного машине, пока информации нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве водителя авто решили "наказать" за неправильную парковку. Так, в Сети появилось видео, на котором показали машину, забросанную шинами, мусором и экскрементами. В сообщении отмечается, что киевлянка уже не впервые отличается таким "стилем" парковки, из-за чего люди даже вызвали полицию. Отмечается, что такое "наказание" зафиксировали на улице Драгоманова, 18.

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