В Киеве произошло ДТП с участием общественного транспорта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в Киеве на Столичном шоссе автобус влетел в грузовик, в результате чего есть травмированные.
Отмечается, что авария произошла на съезде с Корчеватского путепровода. Столкнулись автобус "Богдан" и грузовой автомобиль MAN.
"Водитель общественного транспорта рассказал, что отвлекся на мгновение и влетел в стоящую фуру, которая стояла из-за поломки в левой полосе. Удар был довольно большой силы. К сожалению, не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали водителя грузовика", - говорится в сообщении.
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Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии.
Также были опубликованы фото с места аварии, на которых можно увидеть разбитый транспорт.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который ударил пешехода на дороге, в результате чего тот скончался на месте. Так, столичная полиция задержала гражданина Азербайджана 1992 года рождения, который нанес смертельный удар пешеходу на Городецкого. 28-летнего азербайджанца удалось "взять" на перекрестке Братиславской и Стальского.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.